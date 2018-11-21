من هو شادى أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية؟

كتب – إسلام سعيد

بعد أن انفرد "اليوم السابع" بخبر اختيار المهندس شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الذى غادر منصبه بعد انتهاء فترة تكليفه برئاسة الهيئة، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.

-عمل شادى أمين فى مركز تحديث الصناعة على ملف سلاسل القيمة المضافة.

-انتقل الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية من مركز تحديث الصناعة ليتولى رئاسة مجلس النسيجيات.

-غادر شادى أمين مجلس النسيجيات ليكون نائبا للمدير التنفيذى لجمعية المصدرين أكسبولينك ناجى الفيومى.

-بعد وفاة ناجى الفيومى تولى شادى أمين منصب قائم بأعمال المدير التنفيذى لجمعية المصدرين.

-وأخيرا من المقرر إعلان قرار رسمى من وزير الصناعة بتكليف شادى أمين برئاسة هيئة التنمية الصناعية خلال ساعات.

وقالت مصادر فى وزارة الصناعة والتجارة، أن المهندس عمرو نصار سيجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية خلال وقت قريب، مرجحا أن يكون اللقاء اليوم أو غدا لمناقشة الملفات التى سيركز عليها الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد كبير من المشكلات التى تطلب ضخ دماء جديدة فى هيئة التنمية الصناعية وعلى رأسها ملف تصاريح تشغيل المصانع والسجلات الصناعية وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس الجديد للهيئة قد يتولى مهام منصبه يوم الأحد القادم.