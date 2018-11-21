معا نجدهم.. نسمة متغيبة منذ 25 أكتوبر الماضى من قرية الإخصاص بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

تواصل خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" حملة "معا نجدهم"، المعنية بالبحث عن المفقودين، من خلال نشر صورهم، والعثور عليهم لعودتهم لأسرهم .

صورة للمتغيبة نسمة

تغيبت نسمة عبد المحسن عبد الرحمن عبد الدايم، منذ يوم 25 أكتوبر الماضى، من قرية الإخصاص مركز منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، وحرر محضر رقم 5564 لسنة 2018 ، إدارى القسم.

صورة من محضر الشرطة

للمشاركة فى الحملة، تواصلوا معنا عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، أو من خلال "صفحة المفقودين"، أو الاتصال على هواتف الأهالى أسفل كل حالة أو من خلال الرقم 01115050881 - 01146128119.