مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق دمياط الدولى

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل علي الطريق الدولي بدمياط الجديدة.

كانت سيارة نقل تحمل لوحات معدنية ل س ج 9685 صدمت سيارة أخري ربع نقل لوحات معدنية ر د ع 2547 أثناء قطعها الطريق، مما أدى إلى مصرع "مصطفى محمود الرفاعي" من مركز السنبلاوين دقهلية وإصابة إثنين آخرين هما، محمد عبد النبي علي 33عاما من القاهرة وحسام محمد أحمد 34 عاما، وجارى نقلهما لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.

انتقل إلى موقع الحادث العميد أيمن إسماعيل مأمور مركز كفر البطيخ لمباشرة التحقيق في الواقعة.