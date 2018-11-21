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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق دمياط الدولى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:09 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق دمياط الدولى حادث تصادم-ارشيفية
دمياط ــ معتز الشربينى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل علي الطريق الدولي بدمياط الجديدة.
 
كانت سيارة نقل تحمل لوحات معدنية  ل س ج 9685  صدمت سيارة أخري ربع نقل لوحات معدنية  ر د ع  2547  أثناء قطعها الطريق، مما أدى إلى   مصرع "مصطفى محمود الرفاعي" من مركز السنبلاوين دقهلية وإصابة إثنين آخرين هما، محمد عبد النبي علي  33عاما من القاهرة وحسام محمد أحمد  34 عاما، وجارى نقلهما لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.
 
انتقل إلى موقع الحادث  العميد أيمن إسماعيل مأمور مركز كفر البطيخ لمباشرة التحقيق في الواقعة.
 
 
 
 
 

 

 


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