مصرع شاب تحت عجلات قطار الصعيد بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار الصعيد أثناء مروره من مزلقان الأزهر بمدينة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمورقسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الأزهر دائرة القسم

وبالإنتقال والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "م. أ. ف" ١٧ سنه، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرجة مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة