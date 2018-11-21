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مركز شباب العريش يحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:29 م
مركز شباب العريش يحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف جانب من الاحتفال
شمال سيناء - محمد حسين
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احتفل مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء الليلة بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور صلاح الشريف مدير إدارة العريش الرياضية، وحضرها عددا من الشباب والأهالى من ابنا مدينة العريش.
 
قال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش ، ان الاحتفال تضمن كلمة للشيخ محمد سعد العش مدير اوقاف شمال سيناء ، والشيخ الشحات البربري مدير الدعوة .
وتناول المتحدثون فى كلماتهم جانب من السيرة النبوية وأثرها فى تربية الأمة  مؤكدين ضرورة الألتزام بسيرة النبى فى سائر شؤون حياتنا .
 
 

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