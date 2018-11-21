محامى ترامب: الرئيس قدم إجابات مكتوبة على أسئلة المحقق الخاص مولر

(رويترز)

قال رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن ترامب قدم إجابات مكتوبة على أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر فى التحقيق الذى يجريه عن تدخل روسيا فى انتخابات 2016.

وقال جوليانى فى بيان إن "معظم ما طرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطيرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية".

لكنه أضاف أن الرئيس قدم "تعاونا غير مسبوق" وأن الوقت حان "لإنهاء هذا التحقيق".

وعندما عين مولر محققا خاصا فى مايو أيار 2017، قال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن التحقيق سيشمل "أى أمور تثور أو قد تنبع مباشرة من التحقيق" فى تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات 2016.

ونفى ترامب أى تواطؤ مع موسكو ووصف تحقيق مولر بأنه "حملة اضطهاد". ونفت روسيا أيضا أى تواطؤ.

وقال جوليانى لرويترز فى وقت سابق إن ترامب سيجيب على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت حملته تآمرت مع موسكو ولن يرد على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان سعى إلى عرقلة التحقيق وهو فى المنصب الأمر الذى يحقق فيه مولر أيضا.

وقال مصدر الأسبوع الماضى إن من بين الموضوعات التى شملتها إجابات ترامب اجتماع عقد فى يونيو حزيران 2016 بين دونالد ترامب الابن وأعضاء آخرين فى حملة ترامب ومجموعة من الروس.

ونفى ترامب الصيف الماضى علمه بالاجتماع فى برج ترامب مع الروس الذين وعدوا حملة ترامب بنشر معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة هيلارى كلينتون.

وخلصت وكالات مخابرات أمريكية إلى تدخل روسيا فى الانتخابات فى مسعى لترجيح الكفة ناحية ترامب بتقويض كلينتون.

ووجه مولر بالفعل اتهامات لبعض المساعدين السابقين لترامب، ومن بينهم مدير حملته ومستشاره السابق للأمن القومي، وكذلك لعدد من الأفراد الروس والكيانات الروسية.

ويتفاوض محامو ترامب منذ العام الماضى مع محققى مولر بخصوص ما إذا كان الرئيس سيجلس فى مقابلة. وقدم ترامب نفسه إجابات مختلطة.

وقال فى مقابلة مع فوكس نيوز أذيعت يوم الأحد إنه "لم يكن من المحتمل أن يوافق على مقابلة، مفسرا ذلك بقوله "ضيعنا ما يكفى من الوقت فى هذه الملاحقة وربما تكون الإجابة أننا انتهينا من الأمر".

ولم يتضح ما إذا كان مولر سيستدعى ترامب للإدلاء بإفادة، الأمر الذى من المرجح أن يطلق معركة قانونية وسياسية.

وأقال ترامب فى وقت سابق هذا الشهر وزير العدل جيف سيشنز وعين ماثيو ويتكر قائما بأعمال وزير العدل، الأمر الذى جدد الدعوات لإصدار تشريع لحماية التحقيق الذى يجريه مولر.

وعارض ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ هذا التشريع.