محافظ قنا يستقبل بعثة الإيفاد لمتابعة مشروع "برايم" لدعم صغار المزارعين

قنا - وائل محمد

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" لمتابعة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم" والذى تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

حضر الاجتماع ممثلى البعثة الإشرافية للايفاد السيدة نيدريت أوكا والسيدة سيلفيا اسبيراندينى والسيدة أجنيس تونينا والسيد جون والمهندس سيد حسين مدير الوحدة المركزية لمشروع الايفاد والمهندس سمير بدوى نائب مدير الوحدة والدكتور صبحى النجار مدير برنامج التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، والمهندسة إيمان محمد على المشرف على المشروعات التنموية .

وأوضح ممثلى البعثة الإشرافية للايفاد إن مشروع "برايم" يهدف دعم صغار المزارعين فى الريف عن طريق تحسن مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة والمساهمة فى خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب فى النشاط الزراعى والصناعات القائمة عليه، وزياده دعم المرأة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعى، وتوفير التمويل المالى اللازم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وأكدوا إن المشروع يعمل أيضا على تعزيز الزيادة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة المحصول، مما يساهم بشكل فعال فى زيادة فرص التسويق المحلى والتصدير للخارج، كما يهدف المشروع ايضا الى تقليل استخدام الاسمدة والمبيدات فى الزراعة وتوفير المياه .

وأشاروا إلى أن المشروع يعطى اهتمام كبير بمحدودى الدخل من خلال توفير فرص التدريب العلمى والعملى لدعم العمل الزراعى عن طريق تمويل مدعم يهدف لتحسين فرص المعيشة لهم، وأضافوا إن المشروع يسعى إلى الاستدامة والتكامل وانجازات ذات نجاح كبير تحت السياسة والاستراتيجية الزراعية التى تتبعها الدولة المصرية من خلال التوسع الأفقى للرقعة الزراعية، وتقديم الدعم المالى والفنى لصغار المزارعين وتحسين جودة الأراضى الزراعية .

وأكدوا على الدور المحورى للتغطية الإعلامية لتوعية المزارعين بأهداف المشروع فى إطار منظومة عملية للنهوض بالقطاع الزراعى وتكامل سلسلة المزارع والمستورد والمدرب والمتدرب والمسوق والتى تعد بذرة العمل الزراعى الناجح التى توفر فرص عمل ملائمة للموارد الطبيعية للدولة .

وأوضح "الوفد" أن الإيفاد قام فى الفترة الأخيرة بإجراء تقييم شامل للمشروع بمحافظة قنا، أظهرت نتائجه وجود نظام متكامل ذو استدامة فعلية فى القطاع الزراعى، أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج وزيادة الزراعات التعاقدية وتحقيق برنامج التنمية الزراعية .

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، على أهمية الزراعات التعاقدية والتعرف على الطرق الحديثة فى الزراعة والرى وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين فى تسويق محاصيلهم وتحقيق توازن فى توفير احتياجات الدولة من الغذاء عن طريق معرفة المزارع للمحاصيل الضرورية قبل زراعتها ، مضيفا إنه يجرى إنشاء منطقة لوجستية بالمحافظة للربط بين الزراعات التعاقدية والمستثمرين.



وأشار إلى أهمية دخول أصناف محصولية جديدة تساهم بشكل فعال فى الزيادة الانتاجية معطيا مثالًا بزراعة النخل المجدول والبارحى بديلا عن النخيل البلدى الغير منتج.