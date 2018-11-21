محافظ دمياط ونائب وزير الزراعة يتفقدان المزارع السمكية بجنوب بحيرة المنزلة

دمياط - عبده عبد البارى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المزارع السمكية الواقعة جنوب بحيرة المنزلة للوقوف على آليات تطويرها ومعاينة حجم التعديات الموجودة بها على الطبيعة.

وتحدثا خلال الزيارة مع أصحاب المزارع السمكية بالبحيرة للوقوف على مشكلاتهم والسبل المختلفة لتطوير أدوات الإنتاج ، مؤكدتان دعم الوزارة والمحافظة لتطوير بحيرة المنزلة ورفع كفاءتها كجزء من المشروع القومى للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها.

وتفقدت المحافظ والدكتورة منى محرز منفذ بيع الأسماك بجنوب البحيرة ، حيث أشادتا بتنوع الأصناف التى تنتجها المزارع مؤكدتين بذل كل الجهود لمضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلى والتصدير إلى الخارج.

















