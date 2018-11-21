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محافظ الوادى الجديد يتفقد عددًا من مدارس موط بالداخلة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:10 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد عددًا من مدارس موط بالداخلة جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة ومسئولي جهاز المركز التنفيذي زيارة تفقدية لعدد من مدارس موط  شملت مدرسة اللغات ومدرسة موط الثانوية الزراعية التي تضم صوب زراعية وقسم للألبان وإنتاج حيواني وورش ومعامل.
 
ووجه المحافظ بدراسة إنشاء قسم لتربية الماعز والأغنام  لتدريب الطلاب على تربية الأصناف الحديثة وتشغيل وتفعيل الورش وأقسام الإنتاج بهدف توفير إيرادات للمدرسة وتدريب الطلاب على دراسات الجدوى.
 
وشدد المحافظ على الاهتمام بقسم الألبان وتفعيله وإعداد دراسة خاصة به وتفرغ المسئول عن القسم ومنح القسم (سلفة مالية)  لتطويره وتفعيله، كما نوه المحافظ على منح مكافأت مالية للطلاب الذين يتم الاستعانة بهم فى حالة تحقيق مكاسب مالية وتدبير سيارة من المراكز لنقل الألبان من المدرسة. 
 
وفي سياق متصل، وجه محافظ الوادي الجديد باستغلال قطعة أرض فضاء كائنه بجوار المسجد الكبير بموط  كمصلى تسع 500 مصلى، وسرعة إنشاء مظلة بها وفرشها مع مراعاة اتجاه الشمس ورفع كفاءة وتطوير دورات المياه المجاورة لها.
 

 


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