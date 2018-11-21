محافظ الوادى الجديد: نقل المرضى من المراكز النائية لمقر قافلة العيون بالداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعمال القافلة الطبية للعيون التابعة لمستشفى خاص للعيون التى تباشر عملها المجانى بمركز الداخلة حيث تضم عدد 20 طبيبا ومساعدا، مقدما الشكر للقائمين على أعمال القافلة نظرا للإقبال الشديد عليها، موجهًا بتعميم ودفع قوافل مماثله لجميع مراكز المحافظة.

وشدد الزملوط، على ضرورة توفير وسائل مواصلات مناسبة لنقل المرضى الراغبين فى توقيع الكشف الطبى عليهم والاستفادة من أعمال القافلة وخاصة بالقرى البعيدة ومركز بلاط، مؤكدا على ضرورة تسليم المريض بيان خاص بالوقاية من امراض الرمد والعيون.