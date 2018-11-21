محافظ البحر الأحمر يناقش مشروع بنك الطعام داخل المدارس

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع عقد بديوان عام المحافظة، تطوير بنك الطعام داخل المدارس بالمحافظة.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، فى بيان، أن المحافظ أعلن إنشاء مطبخين واحد بمدينة القصير وآخر بمدينة مرسى علم جديدين ضمن منظومة بنك الطعام.

وأضاف البيان، أن المحافظ ناقش مستوى تقدم بنك الطعام داخل المدارس، والوقوف على المشكلات التى قد تواجهه، مؤكدا بضرورة كتابة النواقص الخاصة بكل مطعم داخل المدرسة حتى يتم التعامل معها وحلها فورًا.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة عمل التحاليل اللازمة لجميع التلاميذ فى كافة مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا، لمعرفة الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد بالجسم، حتى يتم صرف الجرعات المناسبة لهم.

ومن جانب آخر أكد عبد الله، على ضرورة العمل على زيادة الثروة السمكية داخل المحافظة، مؤكدًا على ضرورة زيادة حصة المحافظة من انتاج المركبين التابعين لهيئة الثروة السمكية إلى 10% من إجمالى الإنتاج، حتى تباع إلى أهالى ومواطنى البحر الأحمر بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأسر من أبناء المحافظة.