video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش مشروع بنك الطعام داخل المدارس

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:10 م
محافظ البحر الأحمر يناقش مشروع بنك الطعام داخل المدارس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع عقد بديوان عام المحافظة، تطوير بنك الطعام داخل المدارس بالمحافظة.

 

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، فى بيان، أن المحافظ أعلن إنشاء مطبخين واحد بمدينة القصير وآخر بمدينة مرسى علم جديدين ضمن منظومة بنك الطعام.

 

وأضاف البيان، أن المحافظ ناقش مستوى تقدم بنك الطعام داخل المدارس، والوقوف على المشكلات التى قد تواجهه، مؤكدا بضرورة كتابة النواقص الخاصة بكل مطعم داخل المدرسة حتى يتم التعامل معها وحلها فورًا.

 

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة عمل التحاليل اللازمة لجميع التلاميذ فى كافة مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا، لمعرفة الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد بالجسم، حتى يتم صرف الجرعات المناسبة لهم.

 

ومن جانب آخر أكد عبد الله، على ضرورة العمل على زيادة الثروة السمكية داخل المحافظة، مؤكدًا على ضرورة زيادة حصة المحافظة من انتاج المركبين التابعين لهيئة الثروة السمكية إلى 10% من إجمالى الإنتاج، حتى تباع إلى أهالى ومواطنى البحر الأحمر بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأسر من أبناء المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر يلتقى بوفد أكاديمية ناصر العسكرية فى الغردقة

صور.. محافظ البحر الأحمر: جاهزون لتقديم كافة أشكال دعم الاكتشافات البترولية

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

بنك الطعام بالبحر الاحمر




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة