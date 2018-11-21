محافظ البحر الأحمر يفتتح مسابقة " كروس فيت " للياقة البدنية لاول مرة بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاربعاء، مسابقة اللياقة البدنية " كروس فيت" والتى تقام لاول مرة بالغردقة و للعام السادس فى مصر خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى.

وقال محافظ البحر الأحمر أن إقامة البطولة فى الغردقة هذا العام، سوف يعطيها طابع خاص أكثر استمتاعاً من حيث المناظر الطبيعية فى البحر الاحمر والأنشطة الرائعة التى ستقام هناك لتساهم بشكل قوى فى دعم السياحة الرياضية فى ظل حضور عدد كبير من المشاركين الأجانب بصحبة ذويهم وأصدقائهم ومواطنيهم فى مصر.

وأضاف أن الدولة تشجع مثل هذه الرياضات التى تقوم على منهجية اللياقة البدنية وقوة التكيف باستخدام عدد لا يحصى من التدريبات.

هذا ويصل عدد المشاركين بالمسابقة إلى 545 لاعب ولاعبة منهم 270 من دول اجنبية ، يمثلون 42 دولة حول العالم ما بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا ورومانيا واسكتلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات والبحرين والسعودية والأردن والكويت ولبنان وجنوب أفريقيا وفلسطين وسوريا.

و تعتبر " الفيت " أول بطولة فى مجال اللياقة البدنية فى مصر ومن أوائل المسابقات فى الشرق الأوسط وإفريقيا. وتشمل المنافسات العاب السرعة والقوة ورفع الاثقال والتحمل والجمباز والتوازن وكل ما له دخل باللياقة البدنية.

يذكر أن بطولة "الفيت" تقام سنويا منذ عام 2013 حيث لاقت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حتى أصبحت واحدة من أكبر مسابقات اللياقة البدنية على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا وأوروبا.