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لافروف: تفتيش روسيا للسفن الأوكرانية فى بحر آزوف ضمن الاتفاق مع كييف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:35 م
لافروف: تفتيش روسيا للسفن الأوكرانية فى بحر آزوف ضمن الاتفاق مع كييف سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن تفتيش السفن الأوكرانية فى بحر آزوف يدخل ضمن الاتفاقية الموقعة بين موسكو وكييف عام 2003.

وأضاف لافروف - فى تعليقه على تصريحات المفوضة الأوروبية فيديريكا موجيرينى - "بالنسبة للوضع فى بحر آزوف، وانزعاج الاتحاد الأوروبي، فأنا دائما أنصح بقراءة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لعام 2003، قبل إطلاق أية تصريحات أو التوقيع على أى شيء، والذى يتضح من خلاله أن تفتيش السفن يدخل ضمن الاتفاقيات السارية بين موسكو وكييف، والتى تحدد وضع بحر آزوف كمياه داخلية للبلدين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

 


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