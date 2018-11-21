كوريا الجنوبية تحتج على مسيرة سياسية يابانية حول جزر متنازع عليها

سول /أ ش أ/

احتجت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، على مسيرة سياسية انطلقت فى طوكيو بدعوى امتلاك اليابان لجزر دوكدو المتنازع عليها فى البحر الشرقي.

وذكرت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم، وأوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن حكومة سول تحتج بشدة على المسيرة التى نظمها بعض السياسيين اليابانيين على الرغم من تحذيرات سول المتكررة ومطالبها بإنهاء هذه المسيرة على الفور.

ودعت خارجية سول، الحكومة اليابانية - مجددا - إلى إيقاف "مزاعمها الباطلة" بشأن جزر دوكدو، التى قالت إنها جزء من الأراضى الكورية الجنوبية من الناحية التاريخية والجغرافية وأيضا بموجب القانون الدولي، كما حثت اليابان على الاعتراف بشكل صريح بأن الفهم الصحيح للتاريخ المشترك هو أساس تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقد نظم بعض السياسيين فى طوكيو مظاهرة - وهى الرابعة من نوعها - للمطالبة بـ "حل مبكر" لقضية دوكدو مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين فى ظل خلاف مستمر حول مجموعة من القضايا التاريخية.