video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تحتج على مسيرة سياسية يابانية حول جزر متنازع عليها

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:55 م
كوريا الجنوبية تحتج على مسيرة سياسية يابانية حول جزر متنازع عليها رئيس كوريا الجنوبية
سول /أ ش أ/
إضافة تعليق

احتجت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، على مسيرة سياسية انطلقت فى طوكيو بدعوى امتلاك اليابان لجزر دوكدو المتنازع عليها فى البحر الشرقي.

وذكرت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم، وأوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن حكومة سول تحتج بشدة على المسيرة التى نظمها بعض السياسيين اليابانيين على الرغم من تحذيرات سول المتكررة ومطالبها بإنهاء هذه المسيرة على الفور.

ودعت خارجية سول، الحكومة اليابانية - مجددا - إلى إيقاف "مزاعمها الباطلة" بشأن جزر دوكدو، التى قالت إنها جزء من الأراضى الكورية الجنوبية من الناحية التاريخية والجغرافية وأيضا بموجب القانون الدولي، كما حثت اليابان على الاعتراف بشكل صريح بأن الفهم الصحيح للتاريخ المشترك هو أساس تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقد نظم بعض السياسيين فى طوكيو مظاهرة - وهى الرابعة من نوعها - للمطالبة بـ "حل مبكر" لقضية دوكدو مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين فى ظل خلاف مستمر حول مجموعة من القضايا التاريخية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تحل مؤسسة المصالحة والشفاء اليابانية لمعالجة قضية نساء المتعة

كوريا الجنوبية

أخبار كوريا الجنوبية

مسيرة سياسية يابانية

اليابان

أخبار اليابان

جزر متنازع عليها




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة