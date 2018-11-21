كلية العلوم بجامعة الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف التاسع السبت المقبل

تنظم كلية العلوم جامعة الإسكندرية، ملتقى التوظيف التاسع، السبت المقبل بمقر الكلية بمحرم بك، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور علاء رمضان عميد الكلية أن الملتقى سوف يتضمن ندوات وورش عمل مع العشرات من صانعى القرار بالشركات والمراكز والهيئات المشاركة الذين يتطلعون إلى توظيف خريجى كلية العلوم، أو إعطائهم فرص تدريب على أحدث التقنيات فى مجال دراستهم، بالإضافة إلى جلسات تدريب فردية مع محترفين ناجحين فى مجال تخصصهم، والتدريب على أساليب المقابلة الشخصية وكيفية كتابة السيرة الذاتية.