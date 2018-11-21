غلق 12 منشأة غذائية وإعدام 335 كيلو أغذية فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ، عدداً من الحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية لضبط الأسواق ، أسفرت عن غلق 12 منشأة غذائية وإعدام 335 كيلو أغذية فاسدة .

جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية في: "الزقازيق ، كفر صقر ، الصالحية ، الحسينية ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان" ، وذلك بناءاً على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية .

أسفرت جهود الحملات عن إعدام 335 كجم أغذية فاسدة ، وتم تحرير عدد 57 محضراً للمنشآت الغذائية المخالفة ، فيما تم سحب عدد 108 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي .

هذا وقد تم مخاطبه الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق عدد 12 منشأة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .

في سياق متصل ، تقرر احالة 14 طبيب للتحقيق بالشئون القانونية بمستشفيات ههيا وأبو كبير ، لتغيبهم عن النوبيجية ، حيث قامت لجنة من الطب العلاجي برئاسة الدكتور محمد يوسف مدير الادارة ، بالمرور للتاكد من وإنتظام العمل بأقسام الإستقبال والعناية والحضانات والأشعة والكلى الصناعى والمعمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة وتم رصد تغيب سالفي الذكر .