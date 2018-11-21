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غلق 12 منشأة غذائية وإعدام 335 كيلو أغذية فاسدة بالشرقية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:45 م
غلق 12 منشأة غذائية وإعدام 335 كيلو أغذية فاسدة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ، عدداً من الحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية لضبط الأسواق ، أسفرت عن غلق 12 منشأة غذائية وإعدام 335 كيلو أغذية فاسدة .
 
جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية في: "الزقازيق ، كفر صقر ، الصالحية ، الحسينية ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان" ، وذلك بناءاً على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية .
 
أسفرت جهود الحملات عن إعدام 335 كجم أغذية فاسدة ، وتم تحرير عدد 57 محضراً للمنشآت الغذائية المخالفة ، فيما تم سحب عدد 108 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي .
 
هذا وقد تم مخاطبه الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق عدد 12 منشأة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص . 
 
في سياق متصل ، تقرر احالة  14 طبيب للتحقيق بالشئون القانونية بمستشفيات ههيا وأبو كبير ، لتغيبهم عن النوبيجية ، حيث قامت لجنة من الطب العلاجي برئاسة الدكتور محمد يوسف مدير الادارة ، بالمرور للتاكد من وإنتظام العمل بأقسام الإستقبال والعناية والحضانات والأشعة والكلى الصناعى والمعمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة وتم رصد تغيب سالفي الذكر .
 
 
 
 

 


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