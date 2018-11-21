غدا.. انطلاق معرض فيرنكس آند ذا هوم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات

كتب- إسلام سعيد

ينظم المجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، الدورة الرابعة عشر لمعرض فيرنكس آند ذا هوم فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر المعرض المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المهندس أحمد حلمى، ورئيس المجلس التصديرى للأثاث إيهاب درياس.

كما يتم توقيع بروتوكول تعاون على هامش أجندة المعرض بين كل من مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة ومنتجات الأخشاب فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويعتبر فيرنكس آند ذا هوم من أكبر وأهم التجمعات لصناع الأثاث المصريين على المستوى المحلى والإقليمى، حيث من المقرر مشاركة ما بين 250 و300 شركة فى المعرض على مدار ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن معرض فيرنكس آند ذا هوم الأول والوحيد الذى حدد الخطة المستقبلية له حتى عام 2020 على أربعة دورات، الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، ثم الدورة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019، ثم الدورة الثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيرا الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير، ضمانا لتنسيق صناعة المعارض فى مصر خاصة فى قطاع الأثاث.