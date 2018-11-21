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غدا..أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة والصغرى17 درجة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:48 ص
غدا..أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة والصغرى17 درجة درجات الحرارة - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية غربية تنشط على السواحل الغربية والبحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13، وقنا العظمى 28 والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 والصغرى 16.
 
 

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