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عمار الحكيم يشدد على ضرورة إبعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:31 ص
عمار الحكيم يشدد على ضرورة إبعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية عمار الحكيم
بغداد (أ ش أ)
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شدد رئيس تيار الحكمة ورئيس تحالف (الإصلاح والإعمار) النيابى بالعراق عمار الحكيم، على ضرورة إبعاد البلاد عن المحاور الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الحكيم مع رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح؛ لبحث نتائج جولة الأخير الإقليمية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء.

وأكد الحكيم أهمية الجولات الإقليمية وتعريف العالم والمنطقة بإيجابيات التجربة العراقية، مشيرا إلى حاجة العراق للتواصل وبناء العلاقات المتينة مع دول العالم لاسيما العربية والإقليمية وذلك من منطلق المصالح المشتركة.

وجدد الحكيم دعوته لاستكمال تشكيل الحكومة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الاستحقاق المهم لتتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها التنموى.

يذكر أن الرئيس العراقى برهم صالح عاد- الاثنين الماضى- إلى بغداد بعد جولة إقليمية، شملت الكويت والإمارات والأردن وإيران والسعودية، حيث بحث مع المسؤولين فيها العلاقات مع العراق بمختلف المجالات.

 


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