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طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:14 ص
طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 25

مطروح 12 26

السلوم 13 25

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعلية 15 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 13 23

رأس سدر 15 25

نخل 08 22

نويبع 21 26

طابا 19 24

كاترين 08 22

الطور 15 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 27

أسيوط 11 27

سوهاج 11 28

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 14 29

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 20 28

ابو رماد 17 27

راس حدربة 17 27

حلايب 18 26


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