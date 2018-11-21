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طائرة تدهس أرمينى فى مطار "شيريميتيفو" الدولى بروسيا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:49 م
طائرة تدهس أرمينى فى مطار "شيريميتيفو" الدولى بروسيا الطيران الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولى فى روسيا العثور على جثة رجل على مدرج المطار فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينج 737.

وأوضح المكتب الصحفى التابع لـ"شيريميتيفو"- فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع فى رحلة موسكو- أثينا، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف، مضيفا أنه عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل.

وأوضح المكتب أن القتيل هو المواطن الأرمنى ألبيرت يبريميان، من مواليد 1993. فيما أكدت مصادر روسية أن الرجل كان قد وصل إلى موسكو من مدريد بعد أن أبعدته السلطات الإسبانية، وكان فى طريق العودة إلى يريفان.

وحسب المصدر، فإن يبريميان افتعل شجارا أثناء الرحلة من مدريد، مما أدى إلى احتجازه لدى هبوط الطائرة فى موسكو ونقله إلى قسم الشرطة بمطار "شيريميتيفو".

وتابع المصدر أن الشرطيين أوصلوا الرجل إلى حافلة كانت ستنقله إلى الطائرة المتوجهة إلى يريفان، لكنه فر من رجال الشرطة وهرب باتجاه المدرج، حيث دهسته طائرة البوينج 737 التى كانت فى طريقها للإقلاع وفتحت هيئات حفظ النظام الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

 


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