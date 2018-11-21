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ضبط 3 أشخاص اختطفوا زوج صاحب ورشة مصوغات بالجيزة لمساومته على 200 ألف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:03 م
ضبط 3 أشخاص اختطفوا زوج صاحب ورشة مصوغات بالجيزة لمساومته على 200 ألف المتهمون عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة فى ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف صاحب ورشة مصوغات وطلب فدية 200 ألف جنيه لتحرير، وأجهزة الأمن تنجح فى تحريره.

 

وتلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغًا من " مروة م. ح" صحفية ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود اتصال هاتفى من زوجها، صاحب ورشة مصوغات، حيث أكد لها اختطافه واحتجازه من قِبل بعض الأشخاص وطلب منها تجهيز مبلغ 200 ألف جنية نظير إطلاق سراحه وإتفق معها أحد الجناة على التقابل بناصية شارع خاتم المرسلين مع شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، لتسليمه المبلغ.

 

وعقب اتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه يدعى" وليد م. ع" صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "أحمد ع. س" و"هانى ع" عامل " يعملان طرفه ".. وذلك على أثر خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى أقاربه تدعى " هدى.أ " وأرشد عن مكان احتجاز المجنى عليه بمخزن خاص به بشارع المدرسة دائرة القسم، وتم استهداف المخزن وتحرير المختطف وضبط المتهميَن الثانى والثالث، والذين أكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

 


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