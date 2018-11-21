video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 26 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:15 ص
ضبط 26 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة مواد مخدرة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة بين الهيروين، والاستروكس والأقراص المخدرة، والحشيش، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة. 
 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وعدد من الطلقات.
 
 
وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة شن حملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وشارع الملك فيصل بالهرم، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية. 
 
 
كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين عن ضبط 71 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. إحباط تهريب نصف مليون قرص مخدر داخل أسطوانات خشبية بالدقهلية

القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالغربية

فيديو.. أعضاء البرلمان: قانون الكشف عن المخدرات للعلاج وليس لفصل الموظفين

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة