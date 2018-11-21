ضبط 26 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة بين الهيروين، والاستروكس والأقراص المخدرة، والحشيش، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وعدد من الطلقات.

وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة شن حملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وشارع الملك فيصل بالهرم، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين عن ضبط 71 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.