ضبط 25 توك توك غير مرخص والبدء فى إجراءات ترخيصها بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، أنه جاري تكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار ترخيص مركبات التوك توك بنطاق المحافظة قبل أول ديسمبر القادم ، بالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية والاحياء وتقديم التسهيلات اللازمة للترخيص وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك والقضاء على سلبياته حفاظاً على حياة المواطنين مناشدًا أصحاب مركبات التوك توك بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل انتهاء المهلة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وسحب المركبات التي لم يتم ترخيصها.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية ، قد شنت حملة برئاسة هويدا الشافعي رئيس المركز وبالاشتراك مع وحدة مرور الشمال بقيادة الرائد سالم النويهى وعددًا من مسئولي مجلس مدينة القوصية لاستهداف مركبات التوك توك غير المرخصة لحين الانتهاء من إجراءات ترخيصها.

وقالت هويدا الشافعى، أن الحملة أسفرت عن ضبط 25 مركبة توك توك غير مرخصة وتم البدء في إجراءات ترخصيها ورفع بصمة الشاسيه والموتور بواسطه لجنة فنية من المرور كما تم خلال الحملة تحرير مخالفات لعدد 5 مركبات توك توك و7 دراجات نارية "موتوسيكل" بسبب انتهاء التراخيص.

وأوضحت رئيس مركز القوصية ، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في أول ديسمبر القادم سوف يقوم مجلس المدينة بالتعاون مع وحدة المرور بشن حملات دورية على مركبات التوك توك ومصادرته بشكل فوري لحين الانتهاء من تقنين أوضاعهم.

وأضاف الرائد سالم النويهي رئيس وحدة مرور الشمال ، أن الحملات مستمرة لحين الانتهاء من تقنين أوضاع مركبات التوك توك منوها أن إجراءات الترخيص يتم عملها في يوم واحد في حالة اكتمال أوراق التوك توك وذلك من خلال مندوبين من إدارة المرور تسهيلاً على أصحاب تلك المركبات وتشجيعاً لهم على استكمال باقي الإجراءات.

ومن جانب آخر ، واصل نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط جولاته الميدانية لعدد من المنشآت والقطاعات الخدمية بمراكز المحافظة خاصة القطاعات التي يشرف عليها بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي كلفه بالإشراف على الإدارة العامة لشئون الإنتاج بالمحافظة والمزارع التابعة لها والعمل على تطويرها.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد ؛ مزرعة الثروة الحيوانية بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب والمزرعة الملحقة بها ومتابعة دفاتر الوارد والمنصرف وذلك لإحكام السيطرة وبحث ودراسة إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها والاطمئنان على كمية الألبان التي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة.

وقال الطيبي أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف المجالات لافتاً إلى أهمية المشروعات التابعة للمحافظة وما سوف تقدمه من خدمات لكافة القطاعات خاصة عقب التطوير الذي نسعى لتنفيذه بعد دراسته وتحديد تكاليفه وجدواه مؤكداً على بذل مزيد من الجهد من قبل القائمين على تلك المشروعات فضلاً عن التعاون مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في رفع مستوى الخدمات وتطوير ورفع كفاءة المشروعات التابعة للمحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.