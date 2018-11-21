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ضبط 1315 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:01 م
ضبط 1315 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبيه- نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1315 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1315 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات الناريةو309 مخالفات انتظار خاطئ وتحصيل 19000 جنيه وسحب 26 دراجة نارية وحجز 32 دراجة.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 32 رخصة وتحصيل 4050 جنيها غرامات.

 


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