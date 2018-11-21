نجحت مديرية أمن القليوبية فى ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه المغشوشة والمقلدة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالقليوبية قيام "محمود م" بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات مٌستخدمًا فى ذلك خامات رديئة وخلاطات قديمة ومرتجعات ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمنطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حيث تم ضبط ( معدات الإنتاج – 1000 خلاط مياه انواع مختلفة ) وتم ضبط صاحب المصنع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التى تتعلق بالغش التجارى، والإتجار غير المشروع بالسلع المقلدة.