صور.. وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة لمبادرة القضاء على فيروس C تبدأ مارس القادم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المرحلة الأولى لمبادرة القضاء على فيروس سي ستنتهي نهاية الشهر الجارى، لافته إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستبدأ ديسمبر القادم وتنتهى فى فبراير 2019، والمرحلة الثالثة ستبدأ فى مارس القادم وتنتهى نهاية أبريل القادم.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى للمبادرة شملت 1488 نقطة مسح ثابتة والكشف يستغرق من 5-20 دقيقة.

وقالت إن المسح والكشف ضمن المبادرة تضمن الكنائس والمساجد والمدن الجامعية.