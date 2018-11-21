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صور.. وزارة الخارجية توفد قافلة طبية إلى جنوب السودان

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:45 م
صور.. وزارة الخارجية توفد قافلة طبية إلى جنوب السودان سفير مصر فى جنوب السودان يشرف على نقل القافلة الطبية
كتب : أحمد جمعة
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صرح الدكتور أحمد بهاء الدين سفير مصر فى جنوب السودان، بأن وزارة الخارجية قامت عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد قافلة طبية في تخصصات المسالك البولية وأمراض العيون، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة فى جنوب السودان، وتحت رعاية السيدة الأولي فى جنوب السودان "مارى أيين ميارديت" عبر جمعية concern.

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وأكد الوزير الجنوب سوداني خلال استقباله أعضاء القافلة من الأطباء علي تثمينه للجهود التي تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في جنوب السودان، خاصة في مجال الصحة. وقد استمر عمل القافلة 7 أيام، حيث تم إجراء نحو 312 عملية، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على نحو 1300 مريض، فضلا عن تدريب نحو 10 أطباء من الجراحين في تخصص النساء والتوليد وتخصص المسالك البولية.

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وقامت السيدة الأولي "ماري أيين ميارديت" بزيارة مركز بولوك للعيون يوم الثلاثاء 13 الجاري برفقة السفير المصري ووزير الصحة في جنوب السودان، وذلك لمتابعة عمل القافلة والتأكد من تذليل كافة الصعاب أمام الأطباء المصريين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تواجدهم في جنوب السودان، معربة عن تقديرها لما تبذله الحكومة المصرية من أجل تخفيف المعاناة عن شعب جنوب السودان.

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ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن تقديره لدور السيدة الأولي في إنجاح عمل القافلة، وتذليل كافة الصعاب أمام الأطباء المصريين، والجهود التي بذلتها وزارة الصحة بقيادة د. رياك جاي في هذا الصدد، مؤكدا على أن القافلة هي هدية من شعب مصر إلى شعب جنوب السودان، وأنها تأتي في إطار استراتيجية مصرية متكاملة لدعم قطاع الصحة في جنوب السودان. هذا، وقد أكد وزير الصحة في كلمته على الروابط التاريخية بين مصر وجنوب السودان، ووحدة شعبي البلدين.


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