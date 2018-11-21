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صور.. محافظ بورسعيد يزور مصابى حادث "أتوبيس العمال" بالمستشفى العام

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:02 م
صور.. محافظ بورسعيد يزور مصابى حادث "أتوبيس العمال" بالمستشفى العام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلي مستشفي بورسعيد العام، للاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بين سيارة رحلات لنقل عمال بمنطقة الاستثمار مع سيارة نقل على طريق "بورسعيد - الاسماعيلية" بعد منفذ الرسوة الجمركي.
 
ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع تلبية كافة احتياجاتهم واحتياجات أسرهم ممن توافدوا علي المحافظة للاطمئنان على أبنائهم. كما  تقرر نقل أحد المجندين المصابين الي المستشفي العسكري  لاستكمال علاجه.
 
وأكد المحافظ بأن أجهزة الصحة بالمحافظة تعاملت علي الفور مع الحادث وإعلان حالة الطواري بمستشقي بورسعيد العام، وأضاف بأنه تم خروج جميع المصابين ماعدا 4 مصابين مازالوا يتلقون العلاج حتي يتم شفاؤهم. 
 
وكانت مستشفى بورسعيد العام "الأميري" قد استقبل عن طريق سيارات الاسعاف 17مصابا بالحادث، وقام الفريق الطبى بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية والاسعافات اللازمة، وبالفحص تبين أن جميع الحالات تعانى من جروح وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وبعض الكسور البسيطة، مع وجود مصاب يعانى من قصور بالدورة الدموية للساق، وتم دخوله غرقة العمليات للتدخل الجراحى ولا يوجد أى حالات وفاة والحالة العامة متوسطة لجميع المصابين.
 
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