صور.. ترامب يعفو عن "ديك رومى" بمناسبة عيد الشكر فى ساحات البيت الأبيض

كتب عبد الوهاب الجندى

منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العفو عن "ديك رومى" يدعى "بيز" بمناسبة عيد الشكر، خلال حفل أقيم بحديقة الورود فى اللبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرر وللمرة الأولى، أن يمنح حرية التصويت للأمريكيين بشأن الديك الرومى الذى سيمنحه عفوا رئاسيا من الذبح، فى إجازة عيد الشكر هذا العام.

وأصدر البيت الأبيض، تصويتا يوم الاثنين الماضى، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، حول ديكين روميين هما "كاروتس" و"بيز"، مرشحا واحدا منهما فقط لنيل لقب "ديك عيد الشكر لعام 2018".

ويحتفل الأمريكيون بعيد Thanksgiving أى عيد الشكر الذى يخصص الكثيرون خلاله وقتهم لإعداد وتقديم الطعام للمحتاجين ويتطوعون فى المراكز المعروفة باسم مطابخ الحساء، وكذلك فى الكنائس وملاجئ المشردين، فيما يتبرع آخرون لحملات جمع المواد الغذائية أو يشاركون فى نشاطات جمع التبرعات التى تنظمها الجمعيات الخيرية المختلفة.

ويعود الاحتفال بعيد الشكر إلى أوائل القرن الـ17 عندما بدأت هجرة الأوروبيين إلى القارة الأميركية هربا من اضطهاد الكنيسة الإنجليزية لهم.