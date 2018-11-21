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صور.. إصابة 17 عاملا فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:28 ص
صور.. إصابة 17 عاملا فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" جانب من الحادث
بورسعيد - السيد فلاح
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أصيب 17 من عمال أحدى مصانع بمنطقة الاستثمار فى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة باص تقل العمال وسيارة نقل بالقرب من مدخل المحافظة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

 

وتلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، من نائبه بإصابة 17 عاملا فى حادث تصادم بين سيارة باص تقل العمال وسيارة نقل بالقرب من مدخل المحافظة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيقات.

 

والمصابون هم كل من: عبد الله فتحى ابراهيم 30 سنة المنزلة والسباعى إبراهيم عبد الرؤوف 35 سنة قرية الرضوان وعبد العزيز إبراهيم عبد الرؤوف 40 سنة قرية الرضوان ومحمد كمال الجوهرى 35 سنة قرية الرضوان وعلى التميمى على 30 سنة المطرية وطارق شعبان محمد 30 سنة المطرية وأحمد سعد أحمد 29 سنة المطرية ومحمد محمد الجرايحى 42 سنة المطرية دقهلية وأشرف شوقى الحسينى 36 سنة المطربة وعماد الدين رمضان 28 سنة المطرية و.أحمد السيد أنور 25 سنة المطرية وأحمد إبراهيم محمد 30 سنة المنزلة وأيمن على شلبى 20 سنة المنزلة ونيرة صلاح الدين 20 سنة المنزلة ورفيق محمد ضيف 19 سنة المنزلة وإبراهيم رمضان محمد 32 سنة المنزلة وياسمين مصطفى محمد 23 سنة المنزلة.

 

جانب من الحادث (1)
 

 

جانب من الحادث (2)
 

 

جانب من الحادث (3)
 

 

جانب من الحادث (4)
 

 

جانب من الحادث (5)
 

 

جانب من الحادث (6)
 

 

جانب من الحادث (7)
 

 


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