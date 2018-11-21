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صور.. أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:59 م
صور.. أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت إدارة أوقاف القنطرة غرب بالإسماعيلية  احتفالية دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بحضور اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب عن القنطرة والشيخ عطية خشانة نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف والمحاسب كرم الشحات نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والعديد من علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف .

بدأت الاحتفالية بصلاة المغرب ثم تلاوة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمود المغازى ثم كلمة عن ميلاد الرسول ألقاها الشيخ زكريا صابر أمام وخطيب مسجد النور بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعنوان الالتفاف حول النبى صلى الله عليه وسلم والاقتداء بخلقه والسير على طريق النبى والتحلى بصفات النبى صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين  . 
وخلال الاحتفالية تم تقديم ابتهالات دينية وتواشيح للشيخ محمد عبده.
 
كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم. 
 
اشرف على تنظيم الاحتفالية الشيخ مجدى عاشور مدير ادارة أوقاف القنطرة غرب  والشيخ على جودة رئيس قسم الإرشاد الدينى بالإدارة.
 
 
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (1)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (1)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (2)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (2)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (3)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (3)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (4)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (4)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (5)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (5)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (6)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (6)

أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (7)
أوقاف القنطرة غرب تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف (7)

 


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