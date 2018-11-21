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"شخصية نفتخر بها" هاشتاج يتصدر ترند السعوية.. ومغردون يختارون محمد بن سلمان

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:17 م
"شخصية نفتخر بها" هاشتاج يتصدر ترند السعوية.. ومغردون يختارون محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم
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تصدر هاشتاج "شخصية نفتخر بها" قائمة الأكثر تداولا فى المملكة العربية السعودية، حيث شارك عدد كبير من أبناء المملكة فى اختيار الشخصية التى يتفاخرون بها، وجاء الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ضمن أكثر الشخصيات التى اختارها المتابعون.

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وحرص المشاركون فى الهاشتاج على نشر صور للأمير محمد بن سلمان، مع التأكيد على مكانته فى قلوبهم، وقال أحد المغردين: "محمد بن سلمان صاحب الوجه السمح البشوش الظاهرة الكاسح المميز الجميل الطموح"، وكتب حساب آخر يحمل اسم "العنا": "محمد بن سلمان فخر كل سعودى وفخر كل عربى وفخر كل مسلم".

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