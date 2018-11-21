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شاهد فى دقيقة .. بالخطوات كيف تفعل خدمة شكوتك بصوتك فى اليوم السابع ؟

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:55 م
شاهد فى دقيقة .. بالخطوات كيف تفعل خدمة شكوتك بصوتك فى اليوم السابع ؟ شكوتك بصوتك
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يقدم اليوم السابع من خلال هذا الفيديو شرحا تفصيلى لكيفية استخدام خدمة "شكوتك بصوتك" فى اليوم السابع وهى الخدمة التى تقدمها الجريدة فى إطار حرصها على توصيل شكاوى المواطنين إلى المسئولين والعمل على حل هذه الشكاوى بشكل سريع.

ويوضح الفيديو طرق تفعيل الخدمة من خلال خطوات بسيطة وهى كالأتى.

 

1_ تسجيل رقم تليفون خدمة شكوتك بصوتك على اليوم السابع  01280003799

 

2_ فتح الواتس اب على رقم شكوتك بصوتك

 

3_ تسجيل الشكوى صوتيا لليوم السابع مع إرفاقها بالصور إن أمكن ذلك

 

4_ إرسال الشكوى لليوم السابع

 

وبعد هذه الخطوات يستقبل اليوم السابع الشكوى ويتعامل معها ويعمل على توصيلها للمسئولين وحلها فى أقرب وقت


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شكوتك بصوتك

شكاوى المواطنين

خدمة شكوتك بصوتك




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