شاهد فى دقيقة .. بالخطوات كيف تفعل خدمة شكوتك بصوتك فى اليوم السابع ؟

يقدم اليوم السابع من خلال هذا الفيديو شرحا تفصيلى لكيفية استخدام خدمة "شكوتك بصوتك" فى اليوم السابع وهى الخدمة التى تقدمها الجريدة فى إطار حرصها على توصيل شكاوى المواطنين إلى المسئولين والعمل على حل هذه الشكاوى بشكل سريع.

ويوضح الفيديو طرق تفعيل الخدمة من خلال خطوات بسيطة وهى كالأتى.

1_ تسجيل رقم تليفون خدمة شكوتك بصوتك على اليوم السابع 01280003799

2_ فتح الواتس اب على رقم شكوتك بصوتك

3_ تسجيل الشكوى صوتيا لليوم السابع مع إرفاقها بالصور إن أمكن ذلك

4_ إرسال الشكوى لليوم السابع

وبعد هذه الخطوات يستقبل اليوم السابع الشكوى ويتعامل معها ويعمل على توصيلها للمسئولين وحلها فى أقرب وقت