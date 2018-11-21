سفينة إنزال روسية تقترب من فرقاطات الناتو قبالة سواحل سوريا

لندن (أ ش أ)

اقتربت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "أورسك" من 3 فرقاطات حربية تابعة للناتو على مسافة خطيرة وقريبة للغاية قبالة سواحل سوريا.

وذكرت صحيفة "دايلى ستار" البريطانية أن الخبير البحرى يوروك إيشيك، الذى يراقب مضيق البوسفور، رأى هذا التقارب الخطير للسفينة الروسية الكبيرة "أورسك" من 3 فرقاطات تابعة لحلف شمال الأطلسي.

ووفقا له، كانت المسافة بين السفن حوالى 25 مترا، ويعتقد الخبير أن مثل هذا التقارب الخطير حدث بسبب الظروف على مضيق البوسفور، وعلى الأرجح أنه لم يكن أكثر من مجرد مصادفة، وأضاف أنه فى الوقت الذى مرت فيه السفن، نظر البحارة فى عيون بعضهم البعض.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تعزيز وجودها البحرى فى الجزء الشرقى من البحر المتوسط​​، ويستمر الجيش الروسى قتاله ضد مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، وعادة ما يستخدم الجيش الروسى سفن الإنزال الكبيرة لنقل المعدات العسكرية.

وكانت فرقاطات أسطول البحر الأسود الروسى "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال إيسين" أجرت أمس الثلاثاء، فى البحر المتوسط تدريبات عسكرية.