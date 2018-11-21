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سحر نصر: نحرص على خلق تنافسية إيجابية فى الاستثمار.. ونعمل بروح الفريق

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:17 م
سحر نصر: نحرص على خلق تنافسية إيجابية فى الاستثمار.. ونعمل بروح الفريق سحر نصر
كتب محمود حسين
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قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن المناخ التنافسى يساعد على خلق بيئة إيجابية للاستمثار، بمختلف التوجهات والمستويات، وهذا المنهج الذى تتبعه الحكومة، فى أطروحات الفرص الاستثمارية، من خلال الجهات المختلفة فى الحكومة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

 

وأضافت وزيرة الاستثمار، معلقة على تساؤل النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بشأن حاجة مواطن للاستفادة من فرصة استمارية، أو فتح مشروع صغير يذهب إلى من؟، قائلة: "العمل فى هذا الإطار يتم من جانب الحكومة، حيث فرص من جانب وزارة التنمية المحلية، وفرص من جانب جهاز المشروعات الصغيرة، وفرص من جانب وزارة الاستثمار ذاته، وجهاز خدمة المستثمرين، ومن ثم إتاحة هذه الفرص يخلق حالة من التنافسية الإيجابية لتقديم أفضل الخدمات والفرص للمواطن، الذى يعد هو المستفيد الأول".

 

وأكدت نصر على أن آليات طرح هذه الفرص للمواطن من جانب هذه الجهات التابعة للحكومة، تتم بتنسيق وتكامل، ولكن فى إطار تنافسى أيضا، بحيث تحرص كل جهة على تقديم الفرص بفاعلية وتنافسية، وهذا الأمر يساعد على النجاح، مشيرة إلى أنها منذ أن تولت وزارة الاستثمار لم يكن يوجد سوى بنك الإسكندرية الذى يتم التعامل معه بشأن الفرص الاستثمارية، ومن ثم تم التفكير فى بنوك آخر ى، منها القطاع العام، فشارك بنك مصر، وقام بفتح فرع لذلك، فخلق بيئة تنافسية مع بنك الإسكندرية بشكل كبير.

 

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أنه يتم العمل على تقديم العديد من البدائل لآليات تقديم وتوفير الفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، وذلك بروح فريق العمل المتكامل وتنافسية إيجابية، قائلة: "إحنا بنشتغل بروح فريق العمل"


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