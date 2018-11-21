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سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:48 م
سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، سامح شكرى وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة البلغارية صوفيا فى زيـارة هناك، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراء مــشــاورات حــول عــدد مـن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التى توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها فى شـرق أوروبــــا.

 

وقال المستشار أحـمـد حـافـظ المـتـحـدث الـرسـمـى بـاسـم وزارة الخارجية، إن زيارة شكرى تأتى لاستثمار الزخم الـذى توّلد فى أعقاب الزيارة الناجحة، الـتـى قــام بها رئـيـس الــــوزراء البلغارى "بويكو يوريسوف" للقاهرة أكتوبر الماضى، والتى شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرّى خارجية البلدين.

 

وأوضح حافظ، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة بكل من الرئيس البلغارى، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية.

 


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سامح شكري

بلغاريا

صوفيا




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