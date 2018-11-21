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رومانيا توافق على دعم تعديل نظام الهجرة بالاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:21 م
رومانيا توافق على دعم تعديل نظام الهجرة بالاتحاد الأوروبى مهاجرون _ صورة أرشيفية
ستراسبورج /أ ش أ/
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أعلن رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى، اليوم الأربعاء، أن حكومة رومانيا وافقت على دعم إصلاحات الاتحاد الأوروبى لتعديل نظام الهجرة الخاص بالاتحاد.

وصرح تاجانى - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - بأن رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا وعدت بدعم سبعة مقترحات مختصة بالهجرة من شأنها إصلاح اتفاق دبلن الذى ينظم اللجوء حاليا فى الاتحاد.

ووفق النظام الحالي، تقدم أغلب طلبات اللجوء فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وأطلق البرلمان الأوروبى خطة الإصلاحات هذا العام بهدف تحقيق توزيع عادل لعبء المهاجرين بين الدول أعضاء الاتحاد وتحقيق تأمين شرطى أفضل على حدود الاتحاد الخارجية.

 


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