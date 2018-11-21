روسيا ترفض المساس بصلاحيات الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن

نيويورك (أ ش أ)

رفضت روسيا المساس بصلاحيات الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى، مبدية فى الوقت نفسه استعدادها لمناقشة أى اقتراحات معقولة للإصلاح وجعله أكثر تمثيلا.

وقال ممثل البعثة الروسية فى الأمم المتحدة أليكسى بوغوسلافسكى- خلال مناقشة فى الجمعية العامة لمشاريع إصلاح مجلس الأمن وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "موقفنا معروف جيدا، فروسيا بصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن تؤكد أهمية جعل هذه الهيئة أكثر تمثيلا، خاصة عبر توسيع مشاركة دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى استعداد بلاده لبحث أى مشاريع معقولة لإصلاح المجلس إذا استندت إلى توافق واسع داخل الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الجهود يجب ألا تؤثر على قدرة مجلس الأمن على الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات الجديدة.

ودعا المسئول الروسى إلى الحفاظ على الحجم الصغير نسبيا لمجلس الأمن، على ألا يتجاوز عدد الأعضاء فيه 20 بقليل، مؤكدا رفض موسكو أى أفكار تؤدى إلى الانتقاص من صلاحيات الأعضاء الدائمين الحاليين للمجلس، بما فى ذلك امتلاكهم حق النقض.

وتبقى مسألة إصلاح مجلس الأمن من أكثر القضايا تعقيدا فى المنظمة الدولية، حيث تطالب بعض الدول التى لها وزن اقتصادى وسياسى مثل اليابان وألمانيا والبرازيل والهند، بمقاعد دائمة لها فى المجلس، بينما تدعو دول آخرى إلى زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين إلى 16 دولة، مع الحفاظ على الصيغة الحالية فى ما يخص الأعضاء الدائمين.