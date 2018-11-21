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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:33 م
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روسيا تدعو الإمارات للاستثمار المشترك فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:02 م
روسيا تدعو الإمارات للاستثمار المشترك فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ
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دعا وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم أوريشكين، رجال الأعمال الإماراتيين للتعاون مع بلاده فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والمشروعات الاقتصادية التى تنفذها فى دول عربية وأفريقية أخرى.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الاربعاء عن أوريشكين قوله - خلال منتدى الاستثمار (أبوظبي-موسكو) - :"يجب ألا يقتصر التعاون بيننا على بلدينا فقط بل يتعين أن ننظر إلى إمكانية تنفيذ مبادراتنا ومشاريعنا فى بلدان أخرى ومن ضمن هذه المبادرات بناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر".

وأكد أوريشكين إمكانية، تنفيذ مشروعات روسية إمارتية مشتركة فى السوق المصرية وشمال أفريقيا والعالم العربى أيضا، مشيرا إلى أهمية التعاون فى مجال الاستثمار والعمل المشترك بين صندوقى الاستثمارات المباشرة الروسى والإماراتي.

يُذكر أن روسيا ستقوم بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية حديثة فى منطقة قناة السويس بما فى ذلك صناعة الأجهزة وصناعة الأخشاب وشركات الأدوية .. كما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من المخطط جذب استثمارات فى هذه المنطقة بحوالى 7 مليارات دولار؛ لخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل جديدة.

 


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