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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: 97% من تراخيص المشروعات المؤقتة تتم بشكل نهائى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:07 م
رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: 97% من تراخيص المشروعات المؤقتة تتم بشكل نهائى نيفين جامع
كتب محمود حسين
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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، إن هناك تنسيق كامل بين الجهاز ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بفاعلية وإيجابية، بشأن الخريطة الاستثمارية على مستوى الجمهورية، للتغلب على كل الإشكاليات التى تواجه المستثمر فيما يتعلق بشأن التراخيص.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم، الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.
 
وأكدت جامع، على أنه فيما يتعلق بعمل جهاز المشروعات، فهو لا يزال يخدم من لديهم ميزانية لا تتجاوز المليون جنيه، ويتم إصدار التراخيص المتعلقه بهم من خلال شباك واحد، منتشر على مستوى الجمهورية، به جميع الممثلين للجهات المختصة التى يتعلق الموافقة والرخص بشأنها، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصدار تراخيص مؤقته لمدة 30 يوما للمستثمر حتى لا يتعطل، ويتم استكمال باقى الموافقات، على المشروع المطروح،  وبمجرد الانتهاء تصدر الموافقة النهائية، قائلة: "97%من التراخيص المؤقته تتم بشكل نهائى بعد انتهاء المدة والحصول على الموافقات من الجهات المختصة".
 
ولفتت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن التنسيق مع وزارة الاستمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بكل فاعلية، لخدمة المستثمر وتقديم أفضل خدمة له، ولكن بكل تكامل مع الجهات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية المنتشرة من خلال المحافظين على مستوى الجمهورية تدعم بكل فاعليه الخريطة الاستمثارية وتتغلب على إشكاليات التصاريح.

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لجنة الإدارة المحلية

جهاز المشروعات الصغيرة

الاستثمار




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