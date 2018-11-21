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خالد بن سلمان: السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:13 م
خالد بن سلمان: السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز الأمير خالد بن سلمان
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز.

 

وقال بن سلمان: "ميليشيا الحوثى التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من 13 ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدى، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذى يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات".

 

وأضاف بن سلمان: "هذا النهج الحوثى ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين، نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر أى تدخل إيرانى فى اليمن، فى حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقى مثل نائب قائد الحرس الثورى حسين سلامى بالنفوذ الإيرانى الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط".

خالد بن سلمان
خالد بن سلمان

 


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