video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط فى الأسابيع المقبلة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:34 م
جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط فى الأسابيع المقبلة اوبك _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قال بنك جولدمان ساكس فى مذكرة اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تظل أسواق النفط شديدة التقلب فى الأسابيع المقبلة.

وتعافت أسواق النفط بعض الشئ اليوم، الأربعاء، بعدما هوت بأكثر من 6% فى اليوم السابق فى أحجام تداول كثيفة.

وقال البنك فى المذكرة "سيحتاج الأمر لعامل محفز أساسى كى تستقر الأسعار ويصبح التداول أعلى فى نهاية الأمر".

وأضاف أن مثل هذا الحافز سيشمل أدلة ملموسة على أن إنتاج أوبك ينخفض "على نحو متلاحق"، والمزيد من الأدلة على متانة الطلب.

وتحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين المستقلين ومنهم روسيا على المشاركة فى خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وقال البنك إن انهيار الأسعار مجددا يعكس "مخاوف بشأن تخمة المعروض فى 2019...(و) موجة بيع على نطاق أوسع للسلع الأولية والأصول مع استمرار تنامى المخاوف بشأن النمو".

وقال البنك الاستثثمارى إن حدوث انهيار حاد فى الطلب، أو غياب خفص فى إنتاج أوبك، سيشكل تهديدا رئيسيا لتعافى الأسعار من المستويات الحالية.

وأضاف البنك "برغم أن كليهما مستبعد، نشعر بقلق أكثر تجاه العامل الثاني، حيث يؤدى مثل هذا التحول إلى انخفاض أسعار النفط على نحو مستدام".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: أوبك وشركاؤها يناقشون خفض معروض النفط بما يصل لـ1.4 مليون برميل

أوبك تحذر من تخمة نفطية فى 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامى المعروض

جولدمان ساكس

النفط

اسعار النفط

اسواق النفط

الدولار

اوبك

البترول




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة