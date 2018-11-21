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جمعية رجال الأعمال تبحث مع وفد صربيا العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:00 م
جمعية رجال الأعمال تبحث مع وفد صربيا العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار اجتماع جمعية رجال الأعمال مع وفد صربيا
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصربى، إن المجلس يضع فى مقدمة أهدافه إعادة العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص فى مصر وصربيا وسبل تنمية حجم التبادل التجارى وجذب الاستثمار المشترك، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية لا يتعدى حالياً 39 مليون دولار ويبلغ العجز التجارى لصالح صربيا بواقع 5 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين بوفد من رجال الأعمال الصربيين.

وأضاف السكرى، أن اللقاء يأتى تفعيلاً لدور مجلس الأعمال المصرى الصربى المنشأ حديثاً تحت مظلة جمعية رجال الأعمال فى دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية من خلال بحث فرص الاستثمار والتجارة فى كافة المجالات، لافتا إلى أن القطاع السياحى والاستثمار العقارى يأتى فى مقدمة مجالات التعاون.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى الصربى يسعى خلال الفترة المقبلة إلى جذب استثمارات صربية فى مختلف القطاعات بالاضافة إلى زيادة التبادل التجارى وجذب السياحة الصربية إلى القاهرة خاصة وان هناك خط طيران بين مصر ومدن البحر الأحمر وشرم الشيخ.

وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن الجمعية تولى أهتماماً كبيراً بالتعاون الدولى مع مختلف دول العالم من خلال انشاء العديد من مجالس الأعمال وفى مقدمتها مجلس الأعمال المصرى الرومانى ومجلس الأعمال المصرى الصربى المنشأ حديثاً، لافتا إلى أن القطاع الخاص فى مصر يساهم بأكثر من 70% من الدخل القومى ويوفر 70% من الوظائف وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص فى مصر اقتصادياً.

قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعادة تفعيل العلاقات المصرية الصربية من خلال أنشاء مجلس أعمال مشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال تأتى تماشياً مع سياسة مصر فى التحرك نحو مختلف الاسواق التقليدية والاسواق الواعدة، مضيفاً أن القيادة السياسية فى مصر تولى أهتماماً كبير وغير مسبوق فى فتح أسواق لها طبيعة خاصة وعلى رأسها السوق الصربى واسواق دول البلقان.

وأضاف يوسف، أن مجلس الأعمال المصرى الصربيى خطوة هامة فى دفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين والتى توقفت فى اعقاب ثورة 25 يناير، مشيراً إلى دور السفارة المصرية الفعال فى بلغراد لإعادة العلاقات المشترك ببين البلدين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال ممثلة فى القطاع الخاص المصرى.

وقال أن لقاء الجمعية بوفد من رجال الأعمال الصربيى فى أول اجتماع رسمى لمجلس الأعمال المشترك وتحرك الجمعية نحو تفعيل العلاقات المصرية الصربية تأتى تزامناً مع اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتى ستعقد منتصف الشهر المقبل برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وبحضور الجانب الصربى بالاضافة إلى أنه سيتم عقد منتدى أعمال مصرى صربيى على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجارى بين القطاع الخاص فى البلدين.

وأضاف "يوسف" أن هناك فرص واعدة للتعاون المصرى مع صربيا فى مجالات الاستثمار العقارى والقطاع الزراعية والسياحة ومواد البناء والأدوية والأسمدة، لافتا إلى صربيا تولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع مصر فى صناعة الآلات الزراعية وقطع غيار السيارات وفى المجال الخدمى فى النقل والسكك الحديدية واللوجيستيات والسياحة.

وأشار "يوسف" إلى أن التعاون المصرى الصربيى فى مجالات السياحة والاستثمار العقارى يأتى فى مقدمة أولويات مجلس الأعمال المشترك خاصة وان صربيا تشهد طفرة كبيرة فى الاستثمار العقارى ويوجد العديد من الدولة المستثمرة فى القطاع العقارى فى صربياً بالإضافة السياحة وخاصة السياحة العلاجية بالإضافة إمكانية استيراد اللحوم الحية من صربيا.

وأكد المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال أن الاجتماع تناول العديد من طلبات رجال الأعمال فى البلدين وفى مقدمتها تيسير خط طيران مباشر بين القاهرة وبلغراد لزيادة التعاون بين القطاع الخاص المصرى والصربيى خاصة وان هناك بالفعل خطوط طيران بين صربيا والبحر الاحمر وشرم الشيخ وهو ما يعزز من التعاون فى المجال السياحى.

 

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