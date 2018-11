جامعة القاهرة توفر 4 منح لخريجى العلوم والهندسة لزيارة اليابان

أعلن مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية والبحوث بجامعة القاهرة عن توفير منح لـ4 من خريجى جامعة القاهرة بواقع 2 من كلية الهندسة و2 من كلية العلوم، ضمن "برنامج دعوة مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "The Middle East and North Africa Group Invitation Program" لزيارة اليابان مع قادة شباب الجيل القادم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمدة 10 أيام تبدأ من أواخر فبراير 2019 حتى أوائل مارس 2019، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع مؤسسة اليابان (The Japan Foundation)، وفى إطار تطلُع جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الثالث، التى ترسخ لدور الشباب فى حل المشكلات البيئية.

وتهدف الزيارة للتعرف على الثقافات والمفاهيم المتعلقة بقيمة اليابان وتبادل وجهات النظر بين المشاركين من خلال ورش العمل والمحاضرات والمجموعات والحوارات والمناقشات العامة والرحلات الميدانية للمدن الإقليمية فى إطار موضوع رئيسى يتعلق بالبيئة، يشمل تلوث الهواء، تلوث المياه، إدارة القمامة.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن شروط التقدم للمنحة، وتتضمن أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 عامًا و45 عامًا، وأن يكون مهتمًا بمجال البيئة وسبق له العمل بهذا المجال، وإجتياز الإختبار المُخصص من خلال مؤسسة اليابان.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي تقدم فيها مؤسسة اليابان منح من هذا النوع لجامعة القاهرة، حيث تم التفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسة اليابان أن تكون سنوية.