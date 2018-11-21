جامعة الإسكندرية تفعل دور لجان الأزمات والكوارث لمواجهة مشاكل المدينة

استعرض مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، التصميم المقترح لإقامة محطة تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، حيث سيتم تصميم المحطة بنظام الربط مع الشبكة القومية للكهرباء(On Grid) بقدرة 20 كيلو وات مع مراعاة الابتعاد عن واجهة المبنى الرئيسى (باتجاه البحر) للحفاظ على الشكل التاريخى للمبنى والنسق الحضارى له وقد وافق المجلس على المقترح وأوصى بتنفيذه.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة من 30/10 وحتى 7/11/2018 بخصوص حملة التوعية ( بمبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ) لطلاب جامعة الإسكندرية من خلال نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، حيث تم إلقاء 31 محاضرة للتوعية بالحملة وفيروس سي والأمراض غير السارية للطلاب والعاملين فى كليات طب الأسنان و التجارة و السياحة والفنادق و الهندسة.

وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل جامعة حكومية تحت مسمى " وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية " بهدف رصد ودراسة المشكلات التى تعانى منها المحافظة المتواجد بنطاقها الجامعة ، وأوضح دكتور هشام جابر أن جامعة الإسكندرية ستقوم بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية فى إنشاء هذه الوحدة بالجامعة.

وشدد دكتور هشام جابر على وكلاء الكليات بتفعيل دور لجان الأزمات والكوارث داخل الكليات لمواجهة ما يمكن أن يحدث من كوارث وأزمات فى نطاق محافظة الإسكندرية ووضع تصور لحلها وما ينتج عنها من آثار ،ويأتى ذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومى لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الجامعات المصرية.

ووافق المجلس على أن يكون النطاق الجغرافى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية الذى يتم تغطيته بالقوافل الطبية على مستوى الجمهوريه و يشمل محافظة الإسكندرية ومطروح والبحيرة وعلى المستوى الأقليمى ستشمل القوافل بعض الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل وستستمر الجامعة في ذلك النشاط الذي تتميز به دون الجامعات الأخرى ، كما وافق المجلس على تنظيم قافلة سنوية لخدمة محافظة شمال سيناء.

كما أحيط المجلس علماً أن المجلس الأعلى للجامعات بصدد إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع " مؤسسة حلم " لتنفيذ الخدمات والإجراءات المطلوبة والتى تلبى احتياجات الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصه بالجامعات المصريةوقد اشار دكتور هشام جابر أن دكتور عصام الكردى رئيس الجامعة قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمديست ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب لتطوير مركز الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمجمع العلوم الإنسانية ضمن مبنى الطلاب المكفوفين بكلية الاداب ليكون مركز خدمي للجامعةه.

كما استعرض المجلس التعاون بين كلية الفنون الجميلة ومحافظة الإسكندرية لتجميل بعض الميادين مثل طريق المعهد الدينى المؤدى إلى حديقة الحيوانات بالنزهة ، وإستاد حرس الحدود وميدان جليم شارع أبو قير بالإضافة لتطوير شوارع منطقة أبو سليمان بالإسكندرية ضمن انشطه الجامعة لخدة المجتمع السكندري.