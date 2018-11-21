ثلث محطات الوقود ببلجيكا تعانى من نقص الوقود بسب احتجاجات "السترات الصفراء"

كتب أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن ثلث محطات الوقود فى إقليم والونيا البلجيكيى تعانى من نقص فى الوقود بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" فى بلجيكا أيضا على غرار الجارة الفرنسية على ارتفاع أسعار الوقود فى بلجيكا.

وقال أوليفييه نيرينك، المدير الفنى للاتحاد البلجيكى للتجارة فى الوقود (برافكو)، إنه منذ أمس الثلاثاء، وتواجه حوالى 400 محطة نقص فى الوقود ومع ذلك، فأن الوضع يمكن أن يتغير من ساعة إلى ساعة، ويعتمد ذلك على التجديد والإفراج عن البنية التحتية".

وأضاف "يستمر الاحتجاج فى الوقت الراهن، ونحاول التركيز على الحوار لزيادة وعى المحتجين ببعض الحقائق، بما فى ذلك الحاجة إلى الوقود لخدمات الطوارئ" ومع ذلك ، لدى "برافكو" بدائل فى حالة النقص الحاد، مثل القدرة على مرافقة الشاحنات لتجديد أو تحرير المخزونات الاستراتيجية. "ولكن هذا هو حل آخر نلجأ اليه إذا بقى الحال على ماهو عليه".