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تعرف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:00 م
تعرف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد المهندس شادى علاء أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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بعد أن انفرد "اليوم السابع" بخبر اختيار المهندس شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الذى غادر منصبه بعد انتهاء فترة تكليفه برئاسة الهيئة، ينفرد "اليوم السابع" بنشر السيرة الذاتية للمهندس شادى أمين.

 

"شادى علاء أمين الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية من مواليد عام 1974، حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال سبتمبر 2007، وعمل خلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى 2018 كمدير تنفيذى للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية وخلال الفترة من مارس 2004 إلى 2013 شغل منصب مدير الدعم الفنى والبرامج القومية فى مركز تحديث الصناعة".

 

وبحسب السيرة الذاتية لرئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد، فإن لديه خبرة 20 عاما فى تعزيز التنافسية وتطوير المنشآت الصناعية للقطاعات المختلفة، وخبرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المجمعات الصناعية المتخصصة ( قطاع الصناعات المغذية للسيارات وقطاع الصناعات النسيجية)، ساهم فى إجراءات دراسات جدوى.

 

ساهم فى تطوير وتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الموردين المحليين لمستوى الشركات المتعددة الجنسيات القطاعية المتواجة فى مصر من ضمنهم شركة "جنرال موتورز ومرسيدس وبى ام"، وساهم فى تصميم وتطوير مشروعات إنتاجية وتحسين كفاءتها الإنتاجية.

 

 

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الشهادات العلمية لرئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد

 

 

 


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