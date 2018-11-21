تشميع صيدلية بدون ترخيص ومجازاة 32 موظف متغيب فى وحدة صحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق ‏مع هيئة الرقابة التموينية، شن حملة مشتركة على عدد من الصيدليات بنطاق ‏مركز ديرب نجم، وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية لم يصدر لها ترخيص، بالإضافة ‏إلى ضبط وتحريز 2788 (قرصاً / عبوة / زجاجة) لأدوية متنوعة، منها ‏أدوية بدون فواتير، وأدوية محفوظة فى درجة حرارة غير مناسبة خارج الثلاجة، ‏مما يعرضها للتلف، وأدوية خاصة بالمستشفيات وممنوع تداولها بالصيدليات ‏العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر للمخالفين برقم ‏‏946 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم .‏

فى السياق ذاته، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة ٣٢ من العاملين بالوحدة الصحية بصفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بصفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم، وتبين عدم تواجد ٣٢من العاملين بالوحدة الصحية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى.