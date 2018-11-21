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تسهيلا على الركاب.. السكة الحديد تدرس بيع تذاكر القطارات بمكاتب البريد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:00 ص
تسهيلا على الركاب.. السكة الحديد تدرس بيع تذاكر القطارات بمكاتب البريد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن الهيئة تدرس طرح بيع تذاكر القطارات فى مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وأن تنفيذ هذه المقترح مقترن بوضع ضوابط تمنع بيع التذاكر فى السوق السوداء، وأنه جارى الاتفاق على هذه الضوابط مع هيئة البريد.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هيئة البريد تقدمت بطلب إنشاء مكاتب لها فى المحطات الرئيسية على أن يتم تقديم فى هذه المكاتب كافة الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد إلى جانب خدمة حجز تذاكر القطارات، بجانب بيع تذاكر القطارات فى مكاتب البريد الخارجية.


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